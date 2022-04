Orneli: «Le imprese nel Lazio cresceranno anche nel 2022»

«Dalla valutazione dei primi dati che stiamo elaborando siamo ottimisti: nel primo trimestre 2022 le aziende laziali continueranno a crescere: in termini assoluti che relativi per aumento del numero di imprese». Lo dichiara l’assessore alle attività produttive Paolo Orneli commentando i dati forniti dall’ osservatorio regionale.

«Si potrebbe confermare - ha aggiunto - il primato del 2021, anno in cui la Regine Lazio è stata la Regione col maggior incremento di imprese registrando un aumento di 14.201 unità tra nuove imprese iscritte e cessate e un tasso di crescita del 2.15% contro l’1.42 italiano. Le condizioni per lo sviluppo rimangono sempre difficili prima con la pandemia, ora a causa della guerra ma le imprese del Lazio stanno reagendo bene e questo ci consente di avere fiducia per il futuro imprenditoriale della nostra regione».

