Orlando, taglio cuneo non basta

(Teleborsa) - Non basta il taglio del cuneo fiscale: per risolvere la questione del "lavoro povero" bisogna intervenire sul tema dei "cattivi contratti". Lo ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando in un'intervista pubblicata oggi su La Stampa.

"Diciamo anzitutto che in questo Paese esistono tre problemi importanti e diversi: il livello dei salari; il lavoro povero; il rinnovo dei contratti. Sono tre problemi che vanno tenuti assieme. I salari si sostengono con la riduzione del cuneo fiscale, una misura che risolve il problema in parte, perchè ora c'è anche un problema di adeguamento, evitando cioè che la riduzione fiscale sia rapidamente 'mangiata' dall'inflazione", ha segnalato il ministro.

"Ma la riduzione del cuneo non risolve la questione del lavoro povero, perchè se uno guadagna 650 euro al mese, anche se gli tagli il cuneo, non se ne accorge quasi. E comunque il lavoro povero è generato da cattivi contratti", ha continuato il ministro. "In attesa che dentro la maggioranza e tra le parti sociali si risolva il nodo salario minimo sì o no, ho fatto questa proposta: facciamo derivare il salario minimo, comparto per comparto, dai contratti comparativamente maggiormente rappresentativi e nella fattispecie del trattamento economico complessivo, cioè il salario più le quote accessorie come ferie, festività", ha spiegato.

"Questa soluzione - ha detto ancora - ha un vantaggio: de-ideologizza il confronto, perchè non è salario minimo contro contratto, ma fa derivare il salario minimo proprio dal contratto, E in questo modo si tiene assieme tutto il fronte sindacale e diventa difficile non riconoscere che si tratta di una soluzione che valorizza al meglio la contrattazione".