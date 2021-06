Orlando: costruire economie più resilienti, sostenibili e inclusive

Mercoledì 23 Giugno 2021, 14:00

(Teleborsa) - "La Presidenza Italiana del G20 ha messo al centro del suo programma tre priorità: Persone, Pianeta e Prosperità. Sono tre temi quanto mai attuali, alla luce dell'impatto che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulle persone, sulle imprese, sulle nostre economie e sul modo in cui i nostri cittadini guardano alla sostenibilità ambientale e sociale delle nostre azioni. Bisogna ora guardare al futuro, e cogliere le opportunità dei grandi progressi compiuti nell'ambito delle tecnologie per costruire economie più resilienti, sostenibili e inclusive, con una particolare attenzione alle tematiche della salvaguardia ambientale".

Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando aprendo la seconda giornata del G20 del Lavoro a Catania. "In questo contesto - ha continuato - l'Italia vuole continuare a promuovere e rafforzare il multilateralismo, come motore del cambiamento necessario a perseguire questi obiettivi ambiziosi. E il G20 è la migliore sede per sviluppare la cooperazione tra paesi e raggiungere una visione condivisa sul modo di affrontare le sfide globali".

Per Orlando il "lavoro da remoto - o lavoro agile - si è mostrata una risorsa fondamentale per salvaguardare molti posti di lavoro, garantendo la continuità delle attività economiche durante la pandemia. Anche al di fuori della situazione emergenziale il lavoro da remoto ha enormi potenzialità, ma comporta anche alcune criticità che devono essere tenute in considerazione e affrontate attraverso una attenta regolamentazione - ad esempio l'orario di lavoro, la sicurezza delle postazioni di lavoro, la parità di trattamento e opportunità tra chi lavora da remoto e chi invece svolge il proprio lavoro all'interno dei locali aziendali. Come pure va tenuto in conto il tema della salute fisica e mentale dei lavoratori".