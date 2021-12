Orlando, acceleriamo su contrasto povertà assoluta

(Teleborsa) - "Proprio in queste ore abbiamo ultimato l'attività per la definizione progetti contenti nel Pnrr sulle politiche attive del lavoro e sulla formazione professionale in collaborazione con le Regioni. Adesso stiamo accelerando per un altro progetto, contenuto nello stesso piano, che è finalizzato al contrasto della povertà assoluta, per le persone che si trovano senza un tetto, senza una fissa dimora. Si tratta di quasi mezzo miliardo di euro di investimenti". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, su Facebook.

"Un investimento che non ha eguali in questo momento nell'Unione europea - sottolinea - e che discende anche da un progetto al quale abbiamo voluto aderire, cioè, alla crea azione di una Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno dei senza dimora. Questo investimento, previsto nella Missione 5 del Pnrr, sarà ripartito in due progetti. Il primo - spiega Orlando - è il cosiddetto housing first. L'intervento riguarderà la definizione di luoghi nei quali le persone senza una casa potranno essere accolte, in attesa della presa in carico e dell'attivazione di un progetto che sia finalizzato al loro reinserimento".

"Il secondo intervento, di cui saranno sempre soggetti attuatori i Comuni - ha proseguito -, definirà piccoli centri di accoglienza, anche con la possibilità di una residenzialità breve, finalizzati a fornire servizi, servizi di carattere legale, consulenza, assistenza, piccole mense per le persone che si trovano in situazione di indigenza e senza una casa. E' un investimento importante che consente di intervenire in modo strutturale e non occasionale, saranno infatti 250 per ciascun intervento i Comuni destinatari e si potrà costruire in tutto il Paese una rete strutturata di servizi ai senzatetto". "Si parla molto in questo momento del tema della povertà assoluta, spesso lo si fa in modo un po' retorico - conclude Orlando - Noi vogliamo essere concreti e concretamente credo si possa fare un passo nella direzione giusta con questo progetto che nelle prossime settimane vedrà la luce".