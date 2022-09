Orban ha annunciato "consultazioni popolari" sulle sanzioni Ue contro la Russia

(Teleborsa) - Il primo ministro ungherese,, ha annunciato al parlamento l'intenzione di convocare "" per scoprire cosa pensano veramente gli ungheresi delleimposte dall'UE alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. "Le sanzioni sono state introdotte in modo antidemocratico. È stata una decisione dei burocrati di Bruxelles, per la quale ora stanno pagando i popoli europei. Dobbiamo conoscere l'opinione della gente. Per la prima volta in Europa, in Ungheria chiederemo ildel popolo in merito alle sanzioni", ha dichiarato. "Verranno avviate consultazioni nazionali. Il popolo ungherese potrà esprimere la propria opinione e se è favorevole all'introduzione di nuove sanzioni", ha aggiunto Orban.Il premier ungherese ha inoltre sostenuto che "glie l'UE stanno aiutandocon i soldi, mentre le risorse della Russia sono inesauribili", dichiarandosi contrario al prolungamento e all'intensificazione delle ostilità e auspicando "colloqui di pace immediati e un cessate il fuoco". Il presidente turcoha dichiarato invece di voler organizzare un incontro tra i presidenti russo e ucrainoil prima possibile. "Siamo molto orgogliosi del proseguimento del processo iniziato con l'organizzazione del corridoio del grano e lo scambio di prigionieri di guerra. Ora il nostro obiettivo è organizzare al più presto un incontro dei leader di Russia e Ucraina per fermare il guerra", ha detto il presidente turco in una conferenza stampa ad Ankara dopo una riunione di gabinetto.Nel frattempo, dall'amministrazionehanno fatto sapere che si sono anche oltredi aiuti all'Ucraina nella legge per evitare temporaneamente lo shutdown alla fine di questa settimana.