Oracle, maxi deal da 28,3 miliardi di dollari per acquisire Cerner

(Teleborsa) - Oracle, colosso statunitense attivo nel settore informatico, ha raggiunto un accordo per acquisire Cerner, società leader nelle cartelle cliniche elettroniche, tramite un'offerta pubblica di acquisto (OPA) interamente in contanti per 95 dollari per azione, pari a circa 28,3 miliardi di dollari. L'accordo, che dovrebbe chiudersi nell'anno 2022, rappresenta la più grande acquisizione di sempre per Oracle e le consentirà di utilizzare i dati di Cerner per addestrare e migliorare i suoi servizi cloud basati sull'intelligenza artificiale.

"Lavorando insieme, Cerner e Oracle hanno la capacità di trasformare l'assistenza sanitaria fornendo ai professionisti medici informazioni migliori, consentendo loro di prendere decisioni terapeutiche migliori con risultati migliori per i pazienti", ha affermato Larry Ellison, presidente e Chief Technology Officer di Oracle.