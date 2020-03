OPS UBI, la road map di Intesa non cambia

(Teleborsa) - Nessun cambiamento nel piano di Intesa Sanpaolo per l'aggregazione con UBI Banca.



Al momento, infatti, sembrerebbe confermata l'assemblea straordinaria della banca guidata da Carlo Messina, in calendario il 27 aprile, mentre i soci forti di UBI approfittando del calo delle quotazioni in Borsa, scatenato dall'epidemia di coronavirus, alzano sempre più le difese.



Gli azionisti di Intesa Sanpaolo, in sede straordinaria, sono chiamati ad approvare l'aumento di capitale a servizio dell'offerta di scambio sulle azioni dell'istituto guidato da Victor Massiah.