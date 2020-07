(Teleborsa) - "Lasciamo decidere ai soci, la nostra offerta è molto chiara. Sono in grado di fare la loro scelta, io non ho dubbi su quale sia la scelta più importante".



Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo , su un'eventuale integrazione dell'offerta per UBI, a margine della presentazione del progetto del polo universitario di Grugliasco.