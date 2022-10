Opere pubbliche, Mims: "Varate le Linee guida per i Provveditorati in tema di sostenibilità"

(Teleborsa) - In tutte le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, i Provveditorati dovranno perseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e utilizzare le buone pratiche per la sostenibilità delle infrastrutture definite a livello internazionale ed europeo, vigilando sul loro rispetto da parte degli operatori economici che svolgono i lavori. È quanto prevede ilche, in attuazione della, introduce le Linee guida per garantire il rispetto di principi e criteri di sostenibilità lungo tutto il processo di realizzazione degli investimenti pubblici. Le Linee guida, elaborate sulla base delle pratiche di sostenibilità messe in atto dai Provveditorati nell'ultimo anno, – fa sapere il Mims in una nota – si applicano alla realizzazione delle opere la cui attività di programmazione sia avviata a partire dal primo gennaio 2023."Grazie al lavoro svolto dai Provveditorati in tema di sostenibilità per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, abbiamo varato Linee guida per fornire indicazioni per la valutazione e realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza – ha dichiarato–. Si prevedono standard più elevati per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi, tenendo conto degli Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu, del Green Deal europeo e dei criteri del Next Generation Eu. Tra le principali novità segnalo, in particolare, l'introduzione di un sistema premiale per le aziende che adottano modelli innovativi, di alta qualità costruttiva e prstie per garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi".Per quanto riguarda la fase di programmazione, i Provveditorati orienteranno le proprie iniziative e attività nel rispetto delin relazione a tutti gli interventi e non solo a quelli finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) o dal Piano Nazionale Complementare (Pnc), adottando la modalità che più di altre evitino danni ambientali. A tal fine, i Provveditorati – sottolinea il Mims – dovranno effettuare un'accurata analisi di contesto per identificare i vincoli urbanistici, territoriali, ambientali e socioeconomici, e determinare tutte le condizioni per una corretta progettazione, esecuzione e gestione dell'opera.In fase di progettazione, i Provveditorati dovranno fornireprevedendo anche sanzioni che comportano la sospensione dei pagamenti agli appaltatori in caso di mancato rispetto del DNSH. Inoltre, potranno introdurre requisiti più stringenti per rafforzare la tutela ambientale in relazione alle diverse tipologie di interventi.I Provveditorati dovranno poi inserire nei bandi di gara, tenuto conto della tipologia di appalto e della natura delle prestazioni, le clausole e i criteri di sostenibilità, predisporre schede tecniche per le procedure da adottare nel rispetto dei vincoli ambientali imposti dalle norme nazionali e sovranazionali, inserire nei bandi di gara clausole premiali in favore degli operatori economici che: adottino standard elevati di innovazione e di qualità costruttiva; siano in possesso di certificazione professionale ulteriore rispetto a quelle di gestione ambientale conformi al sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme); attuino politiche per le pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili; garantiscano il rispetto del principio di azzeramento del consumo di suolo.Sempre nella fase di progettazione, i Provveditorati dovranno perseguire l'secondo i principi di progettazione bioclimatica, come previsto dal. A tal fine, per i nuovi edifici e per gli interventi che contemplano una demolizione e una successiva ricostruzione, si deve prevedere: l'uso di tecnologie e tecniche avanzate a basso impatto; l'uso di materiali da costruzione riciclati e rinnovabili; l'approvvigionamento di materiali a basso impatto, dando priorità all'utilizzo di materiali innovativi attivi con proprietà antismog, autopulenti, antibatteriche e anti-odori; forme di progettazione modulari e flessibili; l'ottimizzazione gestionale, minimizzando costi e tempi di manutenzione dell'opera. Per la, i Provveditorati dovranno puntare su progetti in grado di migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile stesso, ridurre l'inquinamento atmosferico, contenere i costi di manutenzione, assicurare idonei livelli di salubrità ambientale interna ed esterna.Di fondamentale importanza è l', da utilizzare come strumento per la progettazione e per la valutazione ex post. Il Protocollo prende in considerazione una pluralità di parametri tra cui: l'efficienza energetica e idrica e la salubrità ambientale interna, l'impatto generato dalle attività di costruzione sull'ambiente naturale, i processi di economia circolare, compresi il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali, un adeguato smaltimento e l'avvio al riuso dei materiali, la connessione con le infrastrutture di mobilità collettiva e leggera.Nellai Provveditorati dovranno impegnarsi ad adottare un sistema di verifica del rispetto delle clausole di sostenibilità previste nella progettazione effettuando un attento monitoraggio mediante piattaforme digitali dedicate e aggiornando per ciascun intervento leper il rispetto del principio DNSH.