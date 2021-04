22 Aprile 2021

(Teleborsa) - Proseguono le operazioni per arrivare in tempi brevi all'integrazione di Borsa Italiana in Euronext, a pochi giorni dalle rassicurazioni arrivate da Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul fatto che la presenza italiana viene assicurata e valorizzata nel nuovo gruppo. Secondo indiscrezioni finanziarie, l'apertura a CDP, che avrà il 7,3% del capitale (con una quota in linea con quella della CDC francese), mentre l'1,3% andrà a Intesa Sanpaolo, dovrebbe aver luogo durante l'ultima settimana di aprile, probabilmente tra il 28 e il 30 del mese. Il closing dell'operazione è invece previsto entro il primo semestre dell'anno.

Dopo la Consob, anche Banca d'Italia (anche se non è ancora arrivata comunicazione ufficiale) avrebbe dato il via libera all'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext. Questo passo è importante per permettere di procedere al doppio aumento di capitale. In primis per permettere l'ingresso dei nuovi azionisti italiani, e poi per far immettere a tutti i soci altro capitale per sostenere la complessa operazione di aggregazione.

Intanto, secondo indiscrezioni, il CEO di Euronext Stephane Boujnah dovrebbe incontrare oggi il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo e il presidente della Consob Paolo Savona. Borsa Italia, dopo il closing dell'operazione da 4,3 miliardi di euro, sarà il polo con il peso maggiore per ricavi e utili all'interno del gruppo che controlla anche i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo. Anche per questo è stato deciso che alcuni funzioni centrali del nuovo gruppo avranno sede a Milano e a Roma; in particolare, la leadership della funzione finanza del gruppo Euronext sarà trasferita a Milano, mentre è ancora in discussione la possibilità di trasferire in Italia anche il data center.