Openjobmetis, utile 9 mesi cala a 7.9 milioni

(Teleborsa) - Openjobmetis chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 7,9 milioni di euro in calo rispetto ai 9,4 milioni del 2018.



I Ricavi per i primi nove mesi del 2019 si attestano a 415,9 milioni rispetto a 443,6 milioni dei primi nove mesi del 2018, con una flessione del 6,2%. L'EBITDA si attesta a 17,9 milioni, rispetto a 16,9 milioni del 2018, mentre l'EBIT risulta pari a 12 milioni, rispetto a 14,4 milioni precedenti.



La Posizione finanziaria netta risulta negativa per 19,9 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA