(Teleborsa) - Scambia in profit Openjobmetis, che lievita dell'1,91% in Borsa, dopo aver annunciato l'acquisizione del competitor Gruppo Quanta. Il titolo era stato sospeso in Borsa in attesa della nota. Con questa operazione Openjobmetis consolida il proprio posizionamento tra i primi player del settore in Italia, mentre per le attività estere si valuterà la coerenza con la strategia in essere.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Openjobmetis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Openjobmetis rispetto all'indice.Le implicazioni di medio periodo di Openjobmetis confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,533 Euro con primo supporto visto a 7,393. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,307.