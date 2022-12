Openjobmetis, Intesa Sanpaolo abbassa stime e target price

Venerdì 2 Dicembre 2022, 14:45







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato il prezzo obiettivo sul titolo Openjobmetis, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, a 11,4 euro per azione (da 14 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2022, che si sono chiusi con ricavi pari a 572,9 milioni di euro (515,3 milioni di euro nei primi nove mesi 2021) e un utile netto pari a 11,4 milioni di euro (9,5 milioni di euro nei primi nove mesi 2021).



"I contratti temporanei stanno mostrando resilienza in questo difficile contesto - si legge nell'analisi degli analisti - Openjobmetis ha registrato una crescita dei ricavi dell'11% e un margine EBITDA del 4% nei primi nove mesi del 2022, in linea con le nostre proiezioni. Tuttavia, abbiamo ridotto le nostre stime sull'utile netto rettificato 2022-23 in media dell'8% per incorporare indicatori economici in peggioramento".