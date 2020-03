OpenJobMetis, CdA approva bilancio e dividendo

Ultimo aggiornamento: 15:25

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis ha approvato il bilancio 2019, che chiude con ricavi pari a 565,3 milioni ed un utile netto n calo a 10,4 milioni dai 12,4 milioni del 2018.Il CdA proporrà un dividendo di 0,21 euro per azione all'Assemblea convocata per il 21 aprile. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dall 13 Maggio 2020, con stacco della cedola fissato all'11 Maggio 2020 e "record date" il 12 Maggio 2020.In merito alla prevedibile evoluzione della gestione, la società continuerà a focalizzarsi sui servizi HR a più alto valore aggiunto e sul presidio della marginalità della somministrazione di lavoro. Lo scenario economico previsto per il 2020 dovrebbe essere teoricamente più favorevole al mercato della somministrazione, anche se restano da capire gli impatti dell'epidemia da Covid-19 attualmente in atto in Italia e nel mondo.