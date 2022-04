Openjobmetis, assemblea approva bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Openjobmetis, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio di esercizio della società incorporata Quanta S.p.A. al 31 dicembre 2021, approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed esaminato il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, approvata la destinazione dell'utile di esercizio e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,31 euro per ogni azione avente diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, a partire dal 11 maggio 2022, con stacco della cedola n. 4 fissato al 9 maggio 2022 e record date in data 10 maggio 2022.

I soci hanno anche approvato la Prima Sezione della Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, approvato la seconda sezione della Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, nominato un consigliere di amministrazione (Lucia Giancaspro), approvato il "Piano di Performance Shares 2022-2024" per l'attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della società, autorizzato il CdA all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'assemblea del 30 aprile 2021.