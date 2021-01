© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del recruiting quotata al segmento Star di Borsa, ha annunciato, suo competitor, e del 100% di Quanta Ressources Humaines, per un(20 milioni)(5% capitale Opejobmetis) più un un(valorizzato 1,5 milioni).Il titolo, che era statoin attesa di una nota,. Borsa Italiana ne ha subito disposto la riammissione.Quant, fondata nel 1997, è tra le principali Agenzie per il Lavoro operanti in Italia, focalizzata nella somministrazione di lavoro generalista con focus anche nel settore aerospaziale, ICT, navale ed energetico. Il Gruppo Quanta nel 2019 ha consuntivato ricavi pari a circa 170 milioni ed un EBITDA pari a circa 5,4 milioni, mentre i ricavi al 30 settembre 2020 risultano pari a circa 107 milioni.Con questa operazionetra i primi player del settore in Italia, mentre per le attività estere si valuterà la coerenza con la strategia in essere.L'operazione è condizionata all'ottenimento del nulla osta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il. Prima del closing è prevista avvenire la scissione del ramo immobiliare a favore del venditore.