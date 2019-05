Open Innovation, FS Italiane con aziende e start up per sviluppo idee innovative

Ultimo aggiornamento: 16:54

(Teleborsa) - Il, consapevole dell'importanza sempre maggiore di cooperare con aziende, start up, incubatori e acceleratori, partecipa ai più importanti network nazionali e internazionali dedicati all'per contaminare i processi industriali secondo logiche diFS Italiane aderisce, infatti, al progetto, l'hub dell'innovazione del Gruppo Crédit Agricole in Italia, in cui grandi imprese, start up, finanziatori ed Enti di ricerca si incontrano e collaborano per innovare dando vita a un'economia circolare.Con l'obiettivo di applicare l'ormai imprescindibile paradigma dell'open innovation, il Gruppo FS Italiane partecipa anche a, l'evento in programma dal 19 al 21 giugno, nato per mettere in contatto l'ecosistema italiano dell'innovazione con quello tedesco.Prendere parte alle più importanti reti sistemiche sull'innovazione in Italia e all'estero non solo consente di confrontarsi e condividere conoscenze ed esperienze con altri grandi player del settore, ma è anche l'occasione per stringere relazioni e individuare nuove opportunità di business.Le tecnologie innovative, infatti, rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle grandi aree urbane del Paese e per questo motivo diventa sempre più urgente creare, all'interno delle aziende, una cultura imprenditoriale orientata all'innovazione.