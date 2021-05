4 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'Ad di Enel, Francesco Starace, ha commentato commenta con molta soddisfazione ed entusiasmo il l'operazione di cessione della partecipazione in Open Fiber, che - afferma in una intervista a Il Sole 24 Ore - "è stata una delle cose più belle fatte da Enel in questi anni". Il CdA del Gruppo ha dato il via libera alla vendita del 10% a Cdp dopo aver già approvato la cessione del 40% a Macquarie, uscendo dal business della fibra come già annunciato.

Parlando di tempistica, l'Ad di Enel ha ricordato che ci vorranno alcuni mesi per ricevere il parere dell'antitrust europeo, presumibilmente a maggio, ottenere il via libera delle banche finanziatrici ed il parere del governo sul golden power. E sul "doppio" ruolo di Cdp in Open Fiber e TIM, Starace ha affermato che Cdp "non ha un controllo né un'influenza su TIM" e che la decisione di acquistare un altro 10% di OF "era stata presa tanto tempo fa".

Riguardo al tema della rete unica, il manager si dice convinto che "avrà senso fra 3 o 5 anni", mentre adesso occorre "accelerare la copertura digitale approfittando dell'opportunità del Recovery Fund". Starace ha spiegato infatti che "quei fondi sono allocati su base competitiva" e quindi conviene "avere più di una rete che compete su aree da coprire". "Se poi alla fine di questo percorso - ha aggiunto -le due reti decidono di fondersi è altra cosa".