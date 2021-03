30 Marzo 2021

(Teleborsa) - Open Fiber spinge sull'acceleratore per gli investimenti nella rete delle aree rurali. "Abbiamo tutti i requisiti, ora dobbiamo dare un colpo di reni per accelerare", ha affermato l'Amministratore delegato, Elisabetta Ripa, ad un convegno organizzato dal Centro economia digitale, ricordando che l'azienda ha raggiunto circa 11 milioni di unità immobiliari in un paese in cui ce ne sono 30 milioni da raggiungere.

Ripa parla di uno "sforzo corale" per coprire le aree rurali, aggiungendo che "per correre bisogna usare le infrastrutture già esistenti, evitare duplicazioni e dedicare il tempo a quello che effettivamente conta, cioè la realizzazione della rete".

"Dobbiamo costruire una rete di circa 100mila chilometri nelle aree rurali, due volte la circonferenza terrestre", ha affermato la manager di Open Fiber, mettendo l'accento anche sull'importanza delle riforme e sulla semplificazione per "permettere la realizzazione di queste infrastrutture".

"Abbiamo recuperato come paese un gap tecnologico che ci portiamo dietro da decenni", ha sottolineato Ripa, aggiungendo "abbiamo capito che abbiamo corso in maniera rilevante, siamo diventati una realtà rilevante, siamo il terzo operatore in Europa dopo i due incumbent Telefonica e Orange".