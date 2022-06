Open Fiber porta la fibra ottica a Pordenone. WINDTRE subito attiva con offerte Casa

(Teleborsa) - Open Fiber porta la rete in fibra ottica FTTH a Pordenone, abilitando gli operatori all'offerta di servizi digitali di ultima generazione con una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. Un'opportunità che WINDTRE ha colto al volo con l'offerta di servizi ultrabroadband alle famiglie della "città dipinta".

A Pordenone, Open Fiber guidata da Mario Rossetti ha aperto la vendibilità delle prime 4.600 unità immobiliari. Il piano per la città prevede un investimento complessivo diretto di oltre 6 milioni di euro per raggiungere con la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) un totale di circa 20 mila unità immobiliari tra case, negozi e uffici.

Il 70% dell'infrastruttura, che si svilupperà per circa 165 chilometri (pari a circa 12 mila km di fibra da posare), sarà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, così da ridurre al minimo l'impatto sul territorio e i possibili disagi per i cittadini.

L'obiettivo è realizzare un'infrastruttura di ultima generazione, che garantisca performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità, permettendo così l'utilizzo di tutti i servizi innovativi, e ormai indispensabili, abilitati dal digitale, quali ad esempio: la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, i servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, l'Internet of Things, lo streaming online di contenuti in HD, e ancora, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale e la gestione dell'illuminazione pubblica.

Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende perciò servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all'ingrosso offrendo l'accesso a tutti gli operatori interessati.

WINDTRE si è subito attivata per portare la linea ultraveloce con le offerte per Internet a casa. "L'ulteriore estensione della super fibra FTTH nel Friuli-Venezia Giulia offre a cittadini e imprese di questo territorio così importante un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità", spiega Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WINDTRE, aggiungendo "la nostra rete ultrabroadband abilita una serie di soluzioni all'avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, oltre a supportare i servizi evoluti nell'ambito dell'intrattenimento e la fruizione di contenuti in streaming e on-demand".

La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con l'offerta "Super Fibra", che mette a disposizione navigazione illimitata fino a 1 Gigabit e modem Wi-Fi 6 incluso per una maggiore copertura, velocità, stabilità di connessione oltre alla possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi a Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia. Disponibile anche la versione "Super Fibra & Netflix" con la varietà e qualità dell'intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su 2 schermi in contemporanea.