Open Fiber porta la banda ultra larga a San Giovanni Teatino

(Teleborsa) - Open Fiber ha realizzato San Giovanni Teatino (Abruzzo) una nuova rete in banda ultra larga di oltre 54 chilometri, che ha connesso 7.840 unità immobiliari con tecnologia FTTH (la fibra fino a casa). I lavori, con il contributo economico della Regione Abruzzo, rientrano nell'ambito dei bandi Infratel del piano BUL per portare la banda ultra larga nelle aree bianche della Regione, tramite una nuova rete pubblica, e vedono coinvolti comuni di tutte le province abruzzesi.

Open Fiber sta infatti realizzando nelle cosiddette "aree bianche" oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un'infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a milioni di abitazioni in tutta Italia. Il progetto è stato illustrato questa mattina alla presenza di Angelo Radica, Vicepresidente della Provincia di Chieti, Marco Pasini, Responsabile Network & Operations Abruzzo Open Fiber e del Sindaco Giorgio Di Clemente.

"Siamo contenti di poter finalmente dare il via a questo progetto sul nostro territorio che aspettavamo da tempo - dichiara il Sindaco Giorgio Di Clemente - Purtroppo il problema legato al covid ed alcune problematiche relative alla posa in opera, come gli attraversamenti sulle aree private, hanno ritardato la conclusione dell'entrata in funzione della nuova rete in banda ultra larga. Oggi, però, siamo certi che si riuscirà a soddisfare le esigenze delle attività commerciali e del cittadino privato".

"Il nostro obiettivo è quello di ridurre il digital divide nelle aree bianche dell'Abruzzo che da anni soffrivano la mancanza di una infrastruttura in banda ultra larga all'altezza delle sfide future - ha dichiarato Marco Pasini, Responsabile Network & Operations Abruzzo Open Fiber - In provincia di Chieti i lavori procedono spediti e il Comune di San Giovanni Teatino con le sue 7.800 unità immobiliari si aggiunge ad altri 50 comuni della provincia già serviti per un totale di oltre 43 mila unità immobiliari disponibili per l'attivazione del servizio".