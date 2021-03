15 Marzo 2021

(Teleborsa) - Open Fiber ha annunciato che a Pesaro, grazie ai lavori cominciati alcuni mesi fa, la fibra ottica ultraveloce è ora a disposizione di 8.500 unità immobiliari tra case, uffici e negozi. I cittadini potranno così navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo con una rete interamente in fibra ottica, si spiega in una nota.

Il progetto, presentato questa mattina in una conferenza stampa online alla presenza del Sindaco Matteo Ricci e di Nadine Chirizzi degli affari Istituzionali di Open Fiber, consentirà il collegamento in banda ultra larga di oltre 34 mila unità immobiliari di cui le prime 16 mila saranno attivate entro l'anno. L'investimento, totalmente a carico della società di telecomunicazioni, è di circa 12 milioni di euro e rientra nel piano di cablaggio previsto per 271 città italiane.

"Il Covid-19 ha rafforzato l'esigenza di investire nella rete. Spero che il prima possibile si torni a lavorare e studiare in presenza, ma questo modo di vivere non verrà abbandonato quando torneremo alla normalità. Il tema della velocità della rete – ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci – sarà un elemento di competitività territoriale e sociale: una rete lenta aumenta le disuguaglianze. È importante che una parte del Recovery vada verso la digitalizzazione e che questi investimenti si concretizzino nel più breve tempo possibile per una tempestiva ripresa economica. Grazie a questo investimento la nostra città è più moderna e competitiva».

"Dopo Ancona, Macerata, Ascoli e Fabriano finalmente Open Fiber ha iniziato a costruire la sua rete anche a Pesaro – ha commentato Nadine Chirizzi, Affari Istituzionali Open Fiber – l'investimento sulla città è molto importante e, a lavori ultimati, il volto della città sarà completamente cambiato".

Nel progetto è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di alcuni siti di particolare interesse per la cittadinanza, potenziando così le relazioni tra amministrazione comunale e cittadini, ed aumentando la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.