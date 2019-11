Open Fiber: a Empoli investimento da 6 milioni di euro per connettere la città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La banda ultra larga sbarca a Empoli. Open Fiber ha firmato con il comune toscano un accordo per realizzare un'infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità Ftth ( Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all'interno di abitazioni e uffici). Il progetto prevede da parte di Open Fiber un investimento di circa 6 milioni di euro per connettere oltre 19 mila mila unità immobiliari e rientra in un piano che vede coinvolte 271 città in tutta la penisola con investimento diretto e oltre 7000 comuni di piccole e medie dimensioni come concessionario Infratel.La rete a prova di futuro di Open Fiber, attraverso 155 chilometri di fibra, consentirà ai cittadini di Empoli di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, assicurando così il massimo delle performance.«Empoli è coinvolta in una grande opera di modernizzazione del paese che porterà a tutti i cittadini gli innumerevoli benefici che derivano da una connessione ultrarapida e affidabile. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la collaborazione e ci impegniamo ad eseguire lavori poco invasivi. Per oltre il 60% del tracciato della nuova infrastruttura riutilizzeremo cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti, evitando nuovi scavi», ha commentato Marco Gasparini manager di Open Fiber, responsabile della Toscana.