Open Fiber e Uncem, prosegue collaborazione per favorire sviluppo fibra ottica aree montane

(Teleborsa) -hanno sottoscritto a luglio 2019 uncon l'obiettivo di favorire lo sviluppo del Piano Banda Ultra Larga, che vede Open Fiber all'opera nel costruire in oltreun'infrastruttura in fibra ottica, al fine di ridurre quel divario digitale che si avverte in maniera particolare nelle aree montane e rurali.Nei primi sei mesi di operatività, informa una nota, il Memorandum ha dato l'avvio a un percorso di stretta collaborazione, con unper agevolare la condivisione di informazioni puntuali sullo stato di avanzamento del progetto e lo scambio di dati necessari alla progettazione e allo snellimento delle procedure autorizzative."Il Piano Banda Ultra Larga nel 2019 è entrato a pieno regime. Ad oggi vi sono circa 450 Comuni completati e cantieri attivi in circa 2000 Comuni - ha dichiarato. La seconda parte dell'anno ha visto una forte accelerazione delle attività che - ad oggi - ha portato all'avvio della commercializzazione dei servizi in fibra ottica in circa 140 comuni delle aree interessate dai bandi Infratel"."Nel 2020 Open Fiber e UNCEM, che ha di recente prodotto uno studio sul settore TLC nelle aree montane - ha dichiarato- lavoreranno insieme su diversi temi, come l'accelerazione dell'iter autorizzatorio per i lavori di cablaggio e la comunicazione sul processo di diffusione dei servizi attivabili grazie alla rete in fibra ottica".