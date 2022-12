Open Fiber e Sirti proseguono il Programma Lavoro Carcerario a Rebibbia

(Teleborsa) - Unaed unache potranno essere così reintegrati nella società: è questo l'obiettivo del, avviato dale dapresso il, per offrire ad una classe diun'opportunità di lavoro qualificante nel settore delle telecomunicazioni, in qualità di addetto per le attività di giunzione di fibra ottica per le infrastrutture di rete, in seguito ad unaè una realtà concentrata sull'innovazione nel campo delloe di cybersecurity, mentreè nata nel dicembre del 2016 persu tutto il territorio nazionale e recuperare il divario digitale con l'Europa. In qualità di operatore wholesale si è aggiudicata i bandi perimmobiliari, oltre l'80% di quelle presenti in Italia, con un investimento di 15 miliardi di euro previsto dal nuovo Piano industriale di cui ha già coperto 15 milioni di unità immobiliari.è un progetto innovativo di collaborazione tra privato e pubblico, ched offre a detenuti e detenute un'opportunità di lavoro retribuito e la possibilità di imparare un mestiere altamente richiesto nei prossimi anni. Una iniziativa che si inserisceitaliane in collaborazione con i più importanti player italiani nel settore delle telecomunicazioni.Il primodel Programma Lavoro Carcerario è stato annunciato agli inizi del 2022, presso il, ed ha portato alla formazione e successiva assunzione in Sirti di una squadra di 7 detenuti, già operativi nei cantieri dal mese di ottobre 2022. L'attività svolta presso il Carcere di Rebibbia consentirà ora l'inserimento delle nuove risorse nelle squadre di Sirti e del consorzio Open Fiber Network Solutions (OFNS)."Il Programma Lavoro Carcerario rappresenta un esempio concreto di come temi cruciali per il Paese, come la carenza di manodopera qualificata e la necessaria riabilitazione dei detenuti, possano essere affrontati attraverso strumenti innovativi, grazie alla collaborazione di sistema tra le Istituzioni e le imprese private", ha commentato, Chief People, Organization & Communication Officer del Gruppo Sirti, che aggiunge "si tratta di un approccio particolarmente in linea con la nostra filosofia del fare, che rappresenta uno dei capisaldi strategici che contraddistingue il nostro operato da oltre cento anni"."La partecipazione ad un grande progetto di infrastrutturazione digitale del Paese offre ai detenuti una nuova opportunità potenziando la funzione rieducativa della pena", ha dichiarato, direttore Personale, Organizzazione e Servizi di Open Fiber, spiegando che "i detenuti saranno assunti sulla base dei contratti nazionali di categoria dal consorzio Open Fiber Network Solutions, che rappresenta una novità nella filiera delle telecomunicazioni".Il, lanciato da Open Fiber ed ASPI, nasce per dare una risposta concreta al tema della carenza di forza lavoro, consentendo di formare e poi- dai giuntisti di fibra agli operai di cantiere - per poterlo impiegare sui cantieri di tutta Italia. Ad oggiil consorzio. L'impegno di Open Fiber sul fronte di formazione e assunzione di manodopera specializzata non si limita a OFNS: l'azienda ha in campo collaborazioni con la società di formazione, con agenzie del lavoro () e con alcuneper l'organizzazione di