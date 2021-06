Open Fiber, convenzione con il Comune di Pinerolo per la fibra ottica FTHH

(Teleborsa) - La rete interamente in fibra ottica di Open Fiber arriva nella città di Pinerolo, nota cittadina piemontese ai piedi delle Alpi Cozie, che potrà così beneficiare di tutti i servizi innovativi disponibili sul web: la società guidata da Elisabetta Ripa ha siglato la convenzione con il Comune e investirà circa 5 milioni di euro per collegare, attraverso un'infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), circa 14mila mila unità immobiliari alla banda ultra larga.

Gli interventi di Open Fiber partiranno nel mese di giugno e dureranno circa 18 mesi a cominciare dall'area nord est della città dove verrà installato anche il POP (Point of Presence), ossia la centrale che accenderà l'intera rete cittadina. La convenzione stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra, come previsto dal decreto ministeriale del 2013. Circa il 50% dell'opera (che si sviluppa per circa 90 chilometri) sarà eseguito mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale.

"Questo progetto cambierà la vita dei cittadini pinerolesi – ha sottolineato Antonio Chiesa, Regional Manager di Open Fiber – consegnando loro un'infrastruttura a prova di futuro. Siamo contenti di avviare anche qui la realizzazione di una rete ultraveloce e a bassa latenza che garantirà a cittadini e alle imprese di poter usufruire dei servizi di ultima generazione, come l'Internet of Things, il cloud computing, lo streaming online e in 4K, oltre ad assicurare ai lavoratori la possibilità di essere in smart working e agli studenti di poter usufruire degli strumenti della didattica a distanza, esigenze diventate assolutamente necessarie in questi mesi di emergenza Covid-19. Ringrazio l'Amministrazione Comunale per il grande impegno profuso per portare la nostra fibra FTTH in città".