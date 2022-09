Open Fiber amplia squadra dei manager

Martedì 6 Settembre 2022, 12:15







(Teleborsa) - La squadra di manager di Open Fiber guidata dall'amministratore delegato Mario Rossetti si completa, arricchendosi di due nuovi ingressi. Lo ha reso noto la società in una nota nella quale comunica che Stefano Mazzitelli guiderà la Divisione Mercato Business, mentre Simone Lo Nostro sarà a capo della Divisione Mercato Residenziale.



Mazzitelli ha una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in AT&T, Olivetti/Infostrada, Sprint e Telecom Italia (in cui ha avuto anche il ruolo di AD di Sparkle).



Lo Nostro è stato Chief Commercial Officer in Sky Italia, precedentemente ha lavorato nel gruppo Enel come Head of Marketing and Supply e Head Corporate Sales e in Sorgenia come Direttore Mercato & IT.