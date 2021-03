3 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Più che raddoppiata nel giro di un anno la domanda di connettività a Siracusa. È quanto emerge dai dati delle attivazioni di linee di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica registrati da Open Fiber. Nel periodo compreso tra febbraio 2020 e oggi, l'incremento di impianti ultrabroadband installati in abitazioni private, uffici ed esercizi commerciali della città siciliana ha infatti superato i 120 punti percentuali.

Siracusa è stata una delle prime città d'Italia a essere dotate della rete a banda ultralarga interamente in fibra ottica realizzata da Open Fiber L'intervento della società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa è concluso da circa un anno, grazie al cablaggio di ben 50.700 unità immobiliari frutto di un investimento privato totalmente a carico di Open Fiber pari a 14,5 milioni di euro.

"I cittadini siracusani, da Ortigia ai quartieri più periferici, – sottolinea Open Fiber in una nota – hanno potuto affrontare le restrizioni del lockdown forti di un'infrastruttura all'avanguardia: la rete di telecomunicazioni in modalità FTTH (Fiber-to-the-home) permette di raggiungere velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore a 5 millisecondi, prestazioni in grado di supportare al meglio servizi divenuti indispensabili come smart working e didattica a distanza".