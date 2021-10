Open banking: in Italia volumi ancora bassi, ma le opportunità non mancano

Venerdì 22 Ottobre 2021, 20:30

(Teleborsa) - L'avvento dell'open banking nel mondo bancario può essere letto in modi diversi. Dal punto di vista delle banche tradizionali può rappresentare un pericolo per business model classici e una perdita di relazione diretta con il cliente. Per tante startup e piattaforme fintech è un formidabile volano di business e un'opportunità di innovare il settore. In tutto questo, i clienti stanno diventando sempre più esigenti e meno fedeli ai nomi storici del mercato, oltre che maggiormente pronti ad adottare soluzioni tecnologiche per la gestione del proprio denaro. L'open banking è però, prima di tutto, quello che lo stesso nome suggerisce: la condivisione dei dati (principalmente dei consumatori) tra i diversi attori dell'ecosistema bancario.

Ciò consente, solo per fare alcuni esempi, di sviluppare soluzioni che consentono ai clienti di visualizzare tutti i conti delle diverse banche in un'unica app, classificare e visualizzare le transazioni dei clienti in un formato chiaro, fornire alle persone strumenti per stabilire budget o obiettivi di risparmio, raccogliere istantaneamente le informazioni sui mutui esistenti o altre linee di credito di un proprio cliente.

Per la crescita dell'open banking è stata fondamentale la spinta normativa. La Payment Services Directive 2, direttiva europea sui servizi di pagamento, (in vigore da gennaio 2018, ma pienamente operativa dal settembre 2019) ha stabilito che le banche sono obbligate a condividere alcune informazioni dei propri correntisti con terze parti. Ciò avviene con la condivisione da parte degli istituti delle proprie API (Application Program Interface) e dei dati del cliente. Le API sono essenzialmente stringhe di codice che consentono ad una applicazione di accedere a funzionalità, dati e audience di altre applicazioni. Ciò ha consentito a startup fintech come Revolut di crescere moltissimo, a piattaforme di open banking come Tink di diventare fondamentali per molte banche, ma anche a istituti tradizionali di innovare i propri servizi.

"L'open banking porta più trasparenza e competizione al settore, ma vediamo che le banche tradizionali hanno un vantaggio ancora enorme, perché hanno tanti clienti e tanti dati a disposizione - spiega Marie Johansson, country manager per l'Italia di Tink, piattaforma svedese di open banking - Sapendo leggere quei dati, hanno possibilità di proporre consigli ai clienti prima che questi manifestino i loro bisogni o se ne accorgano da soli". La manager fa un esempio di servizio implementabile nei confronti delle PMI: "Se la banca vede che la liquidità del cliente si sta abbassando, può proporre un nuovo prestito o altre soluzioni".

Tink oggi lavora in Italia con Poste Italiane, BNL ed Enel X (oltre a un altro cliente ancora non reso pubblico). La collaborazione con la banca parte del gruppo BNP Paribas è partita - e questo è un tratto comune di molte partnership - con servizi di multi-banking (soluzione che permette alle persone di vedere tutti i loro conti correnti in un unico posto), per poi passare al personal finance management (PFM), ovvero la gestione delle finanze personali. I servizi da implementare sono però molti di più. Johansson dice di vedere molto interesse per le opportunità offerte dall'open banking nel campo della valutazione del credito: "Oggi quando uno va a chiedere qualcosa in banca, molto spesso gli vengono chiesti tanti documenti, che possono inoltre essere fuorvianti: un cedolino lo puoi modificare prima di mandare la fotocopia all'istituto. Noi offriamo report che si basano sui dati raccolti direttamente dal conto corrente, sempre previo consenso del cliente, quindi impossibili da modificare e sempre aggiornati".

Tra chi ha scelto di partire con il light banking, ovvero banche online con un'offerta limitata ma fortemente specializzata, c'è BPER Banca. L'istituto emiliano si è avvalso della piattaforma open banking di Fabrick per creare la soluzione di light banking che prende il nome di DOTS. Secondo Diego Rossi, responsabile della direzione Everyday Bank di BPER Banca, offrire servizi di light banking o multi banking è "un modo per parlare ad una quota di mercato nelle quali diverse banche oggi si sentono in maggiore difficoltà". "Il mercato ci ha dimostrato in questi ultimi anni come le neobank o challenger bank siano state capaci di conquistare persone che prima trovavano come interlocutore per i loro bisogni finanziari principalmente le banche tradizionali – spiega Rossi - Una prima possibile risposta, quindi, potrebbe essere che se questi servizi non vengono offerti anche dagli incumbent, il mercato è ben pronto a soddisfare quella domanda".

Per DOTS sono i giovani (compresi quelli da 12 anni compiuti) i naturali interlocutori ai quali rivolgersi. "La scelta che abbiamo fatto è stata quella di adottare un brand, una brand identity e un tono di voce co-creati con dei giovani (influencer e loro follower) e per i giovani e lavorare su una esperienza d'uso adeguata agli utilizzatori finali (con qualche feature distintiva) - sottolinea il manager della banca emiliana - La scelta di non richiamare direttamente BPER Banca è stata fatta proprio per permettere a DOTS di potersi rapportare in modo più indipendente con i giovani. Sono simmetrie logiche fondamentali per trovare una chimica altrimenti difficile da perseguire".

Altre iniziative degne di nota nel nostro Paese sono quella tra illimity e Fabrick, società del gruppo Sella e proprietaria della fintech Hype, che hanno siglato un accordo di joint venture per l'ingresso della banca fondata da Corrado Passera nel capitale di Hype, e quella di Banca 5, che fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo ed è stata la prima banca italiana ad operare in qualità di Third Party Provider (TPP) sulla piattaforma di open banking CBI Globe (Global Open Banking Ecosystem).

L'approccio all'open banking di grande banche tradizionali e piccole startup disruptor non può però che essere molto diverso. "Le startup del mondo della finanza sono naturalmente più portate all'open banking, perché nascono proprio rivolte a questo concetto - spiega Filippo Renga, direttore dell'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano - Non avendo le risorse per fare tutto da sole, è naturale per loro cercare l'integrazione con altri soggetti e soprattutto la condivisione di dati, che è un essenziale parte del business". "Le grandi imprese sono abituate a fare tutto da sole, a non aprirsi, e quindi per loro è un cambiamento molto importante rispetto al passato", aggiunge il professore, sottolineando che certe grandi strutture hanno processi di legacy che non permettono di accogliere subito il cambiamento, oltre il fatto che mancano competenze che possano facilitare l'adozione dell'open banking".

Secondo Tink, che monitora gli sviluppi del settore con interviste periodiche a dirigenti finanziari senior delle banche, il 71% degli istituti italiani ora esprime un sentimento positivo nei confronti dell'open banking, in crescita rispetto al 57% del 2019. Secondo i più si possano ottenere opportunità commerciali immediate migliorando la customer experience (secondo il 36% degli intervistati), lanciando nuovi servizi digitali (per il 35%) e aumentando le entrate (per il 34%). Il cambiamento richiederà però tempo: il 23% dei dirigenti finanziari in Italia prevede che ci vorrà più di un decennio per completare gli obiettivi di open banking. Un altro 43% ritiene che ci vorranno 5-10 anni e il 34% pensa che serviranno meno di 5 anni.

La manager svedese non crede che il problema sia che i dirigenti non conoscono le opportunità dell'open banking, ma che l'Italia sia partita in ritardo rispetto a tanti altri Paesi europei. "Vediamo bassi volumi per il fatto che siamo all'inizio e perché le banche stanno ancora adeguando le loro interfacce ai TPP (Third Party Provider, ndr) o si muovono con processi ancora molto macchinosi", afferma Johansson. "Giudicare il settore in base a quello che si vede oggi è però sbagliato - aggiunge - Perché come in altri ambiti tendiamo a sopravvalutare l'impatto di una tecnologia a breve termine e sottovalutarne gli effetti a lungo termine".

Renga pensa inoltre che il termine open banking sia limitante, in quanto apertura e innovazione sembrerebbero circoscritte al solo mondo bancario. Sarebbe necessario farlo evolvere in open finance, perché il cambiamento riguarda l'innovazione finanziaria a 360 gradi e perché l'innovazione apre le porte a nuove realtà, provenienti da diversi settori. Ci sono infatti tanti attori che non fanno parte del tradizionale settore finanziario e che offrono servizi di questo tipo grazie a prodotti realizzati in-house o in partnership con altri attori.

"Sicuramente il mondo delle utilities è particolarmente vivo per vari motivi, sia perché hanno una base clienti significativa sia perché gestiscono già servizi finanziari (l'esempio più chiaro sono le bollette) - spiega il professore del Polimi - Ma c'è anche tutto il mondo dei technology provider e delle internet company, dove la parte finanziaria può rimanere accessoria o diventare core business (non a caso Paypal è nata da eBay), e poi tanti altri attori con le loro specificità, come l'automotive, il retail o le telco".