Open Arms, sbarcano i migranti ancora a bordo

(Teleborsa) - Nella tarda serata di ieri, a seguito delle disposizioni di sequestro da parte della procura di Agrigento, sono sbarcati i migranti ancora a bordo della Open Arms. Circa un centinaio, tra i quali anche donne e bambini.



Dopo l'evacuazione la nave sarà portata dove si trovano già le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea watch, che sono state sequestrate in passato.



La decisione del sequestro arriva dopo la visita del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, a bordo della nave e l'annuncio della Spagna di aver disposto l'invio di una nave militare per prendere a bordo i migranti e portarli in Spagna. © RIPRODUZIONE RISERVATA