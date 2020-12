© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'e lahanno trovato unsull'offerta di petrolio da immettere sul mercato, ma. L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, nella sua versione allargata, ha raggiunto, dopo una settimana di incontri, un accordo sull'di petrolio che si era imposta, visto il crollo della domanda mondiale: atorneranno sul mercato, invece di 1,9 milioni come prevedevano i piani stilati la primavera scorsa.L'aumento significa che l'OPEC+ si sposterà verso una, pari al 7% della domanda globale da gennaio, rispetto agli attuali tagli di 7,7 milioni di barili al giorno. Inizialmente, l'organizzazione avrebbe dovuto estendere i tagli esistenti almeno fino a marzo, ma le speranze di una rapidaanti Covid hanno causato une spinto diversi produttori a mettere in dubbio gli accordi presi.Il vice primo ministro russoha detto che l'per decidere le politiche di produzione oltre gennaio con aumenti mensili non superiori a 500.000 barili al giorno. "Questa è una buona decisione in quanto ci permette di fermarci, mettere in pausa e rivedere ciò che deve essere fatto per non danneggiare il mercato", ha detto Novak. "Ora abbiamo un accordo che ci consente di cambiare direzione - ha commenato il ministro saudita dell'energia- Dobbiamo affrontare l'incertezza, in fondo è per questo che le banche centrali si incontrano ogni mese".Il raggiungimento di un accordo ha, che si appresta a chiudere la sua quinta settimana consecutiva con guadagni. In particolare, ilha sfondato quota 49,5 e il46,2.