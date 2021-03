© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, versione allargata del cartello Opec con l'aggiunta di membri esterni quali la Russia,, dopo i consistenti tagli operati nel corso del 2020, anno della pandemia di Covid-19, che ha investito violentemente l'industria petrolifera.Ilè previsto per domanie, stando alle attese prevalenti, i produttori di greggio dovrebbero annunciare un, in risposta alla recente impennata del greggio oltre i 60 dollari al barile. Un ritocco che, in un primo momento, potrebbe essere, in attesa di capire se il 2021 sarà veramente l'anno della ripresa e quanto sarà solido il rimbalzo dell'economia mondiale.Alcune fonti interne al cartello, citate da Reuters, parlano di un incremento del tetto produttivo di, una variazione così limitata da non produrre un accumulo di scorte e perlopiù, che effettuato tagli extra alla produzione per sostenere i prezzi.I produttori di greggio, allo scoppiare della pandemia nella primavera del 2020, avevanodi barili, per poi, a causa della persistente stagnazione della domanda. La riduzione dell'output è stata ora portata a, pari al 7% della domanda mondiale. Ma la recente impennata dei prezzi lascia presumere che il taglio sarà più leggero a partire dal mese venturo., che in questo contesto ha effettuatoper 1 milione di barili, in aggiunta a quello dell'Opec+, potrebbe essere laper riappropriarsi gradualmente della propria quota produttiva."E' ragionevole ritenere che l'Arabia Saudita allenterà quel taglio unilaterale anche se solo in maniera graduale", concorda Equita Sim, che indica un prezzo del Brent a 50 dollari al barile quest'anno (consensus a 52-53 dollari ed a 55 dollari nel 2022.Frattanto, ilquesta mattina scambia a, in rialzo dello 0,35%, mentre ilstatunitense viene trattato a, in aumento dello 0,25%.