© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L', l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, prevede che la, secondo un rapporto mensile pubblicato oggi. Il gruppo hadi crescita della domanda per il 2021 negli ultimi mesi."La stime al ribasso della domanda di petrolio per il 2021 riflette l'incertezza circanella prima metà del 2021 e le", ha scritto l'OPEC nel documento, che ha anche rivisto la diminuzione della domanda mondiale di petrolio nel 2020: in calo di 9,77 milioni di barili al giorno contro la previsione precedente di 9,75 milioni. L'OPEC, nella sua stima, ha comunque, le quali hanno spinto all'insù le previsioni per il prossimo anno.Le stime dell'OPEC hanno compensato il precedente rally del greggio a seguito di un'. L'Arabia Saudita ha detto che sarebbe stata una nave "carica di esplosivo" a colpire la petroliera, in quello che sembra unDopo un'apertura in positivo, ora infatti, con il Brent a 49,7 dollari (-0,64%) e il Light crude che registra un -0,77% a 46,2 dollari.