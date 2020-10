© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, formazione allargata dell'Opec che comprende anche membri esterni al cartello, si è dettoe favorire la riduzione delle scorte, a fronte dei, causati dalla seconda ondata di contagi diGià il segretario generale Mohammad Sanusi Barkindo, la scorsa settimana, aveva ammesso che la ripresa della domanda "non procede al ritmo che avevamo previsto diversi mesi fa".Il Ministro petrolifero saudita,, ha quindi confermato chedi riduzione dell'offerta è stata confermataed ha assicuratoL'Opec si era impegnato durante la prima ondata della pandemia a ridurre la produzione di quasi 10 milioni di barili, riducendo il taglio ad agosto a 7,7 milioni e, a partire da gennaio 2021, dovrebbe scattare una ulteriore riduzione dei tagli a 5,8 milioni. Sono quindi in corso interlocuzioni per confermare la linea già approvata o apportare delle modifiche.Frattanto, il petrolio si muove fra alti e bassi, con il contratto sulche scambia a(+0,29%) ed ilal barile (-0,47%).