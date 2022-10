OPEC+, deciso maxi taglio a produzione greggio per sostenere i prezzi

(Teleborsa) - L', l'associazione che unisce il cartello dei Paesi esportatori di petrolio ad una serie di altri Paesi produttori esterni, ha. Si tratta del più grande taglio dal 2020, ovvero dall'apice della crisi da Covid-19, ed è arrivato nonostante le richieste degli Stati Uniti e altri paesi occidentali di pompare più petrolio per aiutare l'economia globale.La decisione è stata presa in occasione della(a Vienna) da marzo 2020, in cui i delegati dei vari paesi hanno concordato un maxi intervento per. I prezzi del greggio erano scesi a circa 80 dollari al barile da oltre 120 dollari all'inizio di giugno tra i crescenti timori sulla prospettiva di una recessione economica globale.Negli ultimi giorni hanno decisamente invertito la rotta, anticipando la decisione dell'OPEC+. Alle 17.05 (ora italiana), i future sul greggiodi dicembre hanno raggiunto i 93,53 dollari al barile, in aumento di 1,77 dollari o dell'1,91%. I future sul greggio statunitensedi novembre scambiano in rialzo di 1,40 dollari, o dell'1,51%, a 87,81 dollari al barile.Le mosse del cartello impattano anche le vicende geopolitiche e politiche delle maggiori potenze mondiali. "Un aumento dei prezzi del petrolio, se guidato da consistenti tagli alla produzione, probabilmentenegli Stati Uniti", hanno scritto gli analisti di Citi. "Potrebbero esserci ulteriori reazioni politiche da parte degli Stati Uniti, tra cui ulteriori rilasci di scorte strategiche", hanno aggiunto.Tuttavia, i delegati hanno affermato di non essere guidati da decisioni politiche. "- ha detto prima del meeting Suhail al-Mazroui, ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti - Non la useremo come organizzazione politica"."L'", ha detto il ministro di Stato nigeriano per le risorse petrolifere Timipre Sylva dopo l'incontro, in quanto molti paesi membri hanno basato i loro budget per il 2023 su quel prezzo e "" se ciò non accadesse.