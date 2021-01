© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quest'anno la domanda mondiale di petrolio aumenterà di 5,9 milioni di barili al giorno a 95,9 milioni. Lo stima l'OPEC contenuta nel bollettino mensile che sostanzialmente conferma la previsione indicata il mese scorso."Guardando avanti, le incertezze rimangono elevate - si legge nel comunicato del Cartello dei paesi esportatori di petrolio - con i principalirappresentati dai problemi legati alle misure di contenimento varate per arginare ile dall'impatto della pandemia sul comportamento dei consumatori".Questi rischi - spiega il Cartello - "includono anche il modo in cui molti paesi si stanno adattando alle misure die per quanto tempo dovranno continuare a farlo. Allo stesso tempo, ipiù veloci e la ripresa della fiducia dei consumatori forniscono una forma di ottimismo".Il rapporto sul mercato petrolifero arriva mentre i, con nuovi blocchi imposti in Europa e in alcune parti della Cina. Nelle ultime settimane, l'ottimismo sull'introduzione di massa dei vaccini contro il Covid-19 sembra essere stato mitigato dal tasso di ripresa del virus.Ciò ha portato i produttori di petrolio a cercare di orchestrare un delicato atto di bilanciamento tra domanda e offerta poiché fattori, incluso il ritmo di risposta alla pandemia, continuano a offuscare le prospettive.L'OPEC ha precisato che le sue previsioni per il 2021 "presuppongono una sana ripresa delle attività economiche, inclusa la produzione industriale, un mercato del lavoro in miglioramento e vendite di veicoli più elevate rispetto al 2020". Di conseguenza, "si prevede che la domanda di petrolio aumenterà costantemente quest'anno, sostenuta principalmente dai trasporti e dai combustibili industriali".Nel frattempo, il contrattoamericano scambia a 52,98 dollari al barile con un lieve incremento dello 0,13% mentre illondinese arretrano dello 0,43% a 55,8 al barile.