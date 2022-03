OPA, Zoppini: fondamentale assicurare certezza alle regole e al funzionamento dell'offerta

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi presso la Sala Zuccari presso Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato della Repubblica, un evento promosso dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza "Paolo Ferro-Luzzi" – Grandangolo dell'Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia della società digitale dell'Uninettuno e con il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università Bocconi, in occasione della ricorrenza del trentennale della disciplina dell'Offerta Pubblica di Acquisto.

"Le offerte pubbliche di acquisto sono uno strumento fondamentale per il trasferimento del controllo e per l'uscita dalle quotazioni di borsa. Le regole efficienti in questo caso assicurano l'efficienza e la redditività di tutto il mercato. È fondamentale assicurare certezza alle regole e al funzionamento dell'offerta, che oggi si è in parte offuscata. Una proposta immediata può essere quella di ripartire dal testo della direttiva comunitaria senza ulteriori addizioni, eliminando le aggiunte che sono state introdotte dal legislatore nazionale", ha dichiarato nel suo intervento conclusivo il prof. Andrea Zoppini, Ordinario di Diritto Civile Università degli Studi di Roma 3.