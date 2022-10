OPA Tod's fallisce, Della Valle: puntiamo a "operazione di grande successo"

(Teleborsa) - "Prendiamo atto che parte del mercato ha ritenuto l'offerta da noi fatta inferiore alle sue aspettative,in Borsa". È il commento che arriva dallaal fallimento dell'OPA, promossa attraverso DeVa, su Tod's, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan.Sulla base dei risultati provvisori, l'offerente e le persone che agiscono di concerto verrebbero a detenere complessive 28.774.170 azioni, rappresentative del. Ciò non consente di raggiungere una partecipazione complessiva del 90% e quindi non si è avverata la condizione sulla soglia. L'offerente specifica che, con la conseguenza che l'offerta non si perfezionerà.Lee immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro la giornata odierna."La nostra decisione di lanciare l'offerta (mettendo a disposizione dell'operazione come Famiglia Della Valle un importo di oltre 400 milioni di euro) era determinata dal fatto che, tenendo altresì conto che si dovranno affrontare mercati difficili ed imprevedibili a livello macroeconomico in tutto il mondo", sottolinea l'offerente in un comunicato."Il prezzo da noi offerto è stato calcolato tenendo conto di programmi futuri e strategie accurate; pertanto fin dall'inizio non abbiamo mai fatto menzione, né dato aperture, a una sua modifica - ha aggiunto - Chi ha deciso di mantenere le proprie azioni avendo letto le motivazioni dell'offerta, da noi illustrate nel documento di offerta, vuol dire che condivide la nostra visione e la sua esecuzione; pertanto da domani".