OPA Sourcesense, Consob chiede informazioni supplementari a Poste

(Teleborsa) - Consob ha richiesto alcune informazioni supplementari a Poste Italiane in merito all'OPA su Sourcesense e ha quindi disposto la sospensione dei termini dell'istruttoria per l'approvazione del documento di offerta fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni a far data dal 22 luglio 2022.



A fine giugno, Poste Italiane ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa sulla totalità delle azioni ordinarie e dei warrant di Sourcesense, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese. L'obiettivo è afforzare le proprie capacità di sviluppo interno di applicativi basati su tecnologia cloud e open source.