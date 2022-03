OPA SITI, risultati definitivi. Raggiunto 93%, verso delisting

(Teleborsa) - Barbieri & Tarozzi Holding ha diffuso i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su SITI, produttore di impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale quotato su Euronext Growth Milan. L'OPA della holding, che possedeva già il 74,68% del capitale, è iniziata il 7 febbraio e si è conclusa il 25 febbraio. Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita (in qualità di intermediario incaricato), risultano portate in adesione 2.295.097 azioni, rappresentative di circa il 72,39% del totale delle azioni oggetto dell'offerta e di circa il 18,31% del capitale.

Tenuto conto che alla data del documento di offerta Barbieri & Tarozzi Holding deteneva 9.359.100 azioni, rappresentative del 74,68% del capitale, mentre le persone che agiscono di concerto detenevano 1.800 azioni, rappresentative dello 0,014% del capitale, la holding si trova a detenere 11.655.997 azioni, pari al 93,01% del capitale. Nel corso del periodo di adesione l'offerente e le persone che agiscono di concerto non hanno effettuato acquisti al di fuori dell'offerta.

Alla data di pagamento, il 4 marzo 2022, l'offerente pagherà a ciascun aderente il corrispettivo pari a 3,70 euro. Le condizioni dell'OPA si sono avverate. In considerazione dell'avveramento della condizione soglia (90%), il periodo di adesione sarà ora riaperto per 5 giorni di borsa aperta: per le sedute del 7 marzo 2022, 8 marzo 2022, 9 marzo 2022, 10 marzo 2022 e 11 marzo 2022.

Alla data di pagamento risulteranno verificati i presupposti per la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di SITI da Euronext Growth Milan. Pertanto, il delisting potrà operare senza necessità di preventivo assenso degli azionisti diversi dall'offerente e avrà effetto dalla data che verrà concordata con Borsa Italiana. Salvo diverse esigenze, tale data coinciderà con il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento all'esito della riapertura dei termini.