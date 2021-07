OPA Sicit riaperta dal 19 al 23 luglio, obiettivo delisting

Lunedì 12 Luglio 2021, 08:30

(Teleborsa) - Circular BidCo ha rinunciato alla condizione prefissata del raggiungimento del 95% delle azioni e, fermo l'avveramento delle altre condizioni, "procederà alla riapertura dei termini dell'OPA volontaria totalitaria su Sicit Group che si era chiusa il 9 luglio scorso con una percentuale di adesioni pari all'84,38% delle azioni. Il nuovo periodo di adesione è stabilito da lunedì 19 a venerdì 23 luglio prossimi. Il corrispettivo offerto è di 16,80 euro per azione, rialzato il 6 luglio scorso di 1,35 euro (+8,7%) rispetto all'offerta iniziale di 15,45 euro al netto del dividendo di 0,55 euro. L'obiettivo è il delisting.

L'offerta di 16,80 euro per azione mantenuta per la riapertura dell'OPA incorpora un premio, rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali antecedenti alla data di annuncio, del 28,2% a 6 mesi e del 36,8% a 12 mesi. Il corrispettivo esprime una valutazione implicita pari a 15,3 volte il rapporto tra valore della società (EV) e margine operativo lordo adjusted 2020 comunicato dalla società (Ebitda).

Al momento dell'operazione che aveva portato Sicit Group in Borsa attraverso la SPAC SprintItaly, approvata l'11 gennaio 2019, la valutazione di Sicit Group corrispondeva ad un multiplo implicito EV/Ebitda 2017 pari a circa 7 volte. Nel periodo tra la quotazione di Sicit Group e la data di annuncio dell'Opa il moltiplicatore medio EV/Ebitda è stato pari a 8,9 volte.

NB Renaissance, società di private equity del gruppo Neuberger Berman, è guidata da un management italiano e dedicata a investimenti in imprese italiane di eccellenza. Intesa Holding si è impegnata a reinvestire il ricavato dell'OPA per acquisire una partecipazione paritaria con NB Renaissance nel controllo indiretto di Sicit Group, azienda leader mondiale nel trasformare con tecnologie proprietarie i residui dell'industria conciaria in biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso, realizzando un modello di economia circolare sostenibile.

Intesa Holding esprimerà anche il management di Sicit.