OPA SIAS, adesioni al 10 luglio 2019

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale promossa da ASTM su massime n. 11.377.108 azioni di Società Iniziative Autostradali e Servizi (SIAS) corrispondenti al 5% del capitale sociale, risulta che oggi, 10 luglio 2019, sono state presentate 2.400 richieste di adesioni.



Pertanto dall'inizio dell'offerta sono state presentate complessivamente 4.400 adesioni, pari allo 0,039% dell'offerta.



L'offerta terminerà alle ore 17:30 del 26 luglio 2019, salvo proroghe o riapertura dei termini ai sensi della normativa applicabile.



Il corrispettivo dell'Offerta per ciascuna azione SIAS è pari a Euro 17,50 e sarà versato in contanti in data 2 agosto 2019 salvo proroga del Periodo di Adesione.



Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie SIAS acquistate sul mercato nei giorni 25 e 26 luglio 2019 non potranno essere apportate in adesione all'offerta. © RIPRODUZIONE RISERVATA