OPA Roma, non ci saranno altre proroghe e aumenti prezzo

Giovedì 21 Luglio 2022, 14:00







(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni di A.S. Roma, la società veicolo del presidente Friedkin ha reso noto che non ci saranno altre proroghe dei tempi d'OPA, che scadrà domani venerdì 22 luglio, e non ci saranno altri rialzi di prezzo, che non supererà 0,45 euro per azione.



L'offerta è iniziata il 13 giugno 2022 e terminerà domani, come ulteriormente prorogato dopo l'incremento del corrispettivo dell'OPA da 0,43 a 0,45 euro e, dunque, di 0,02 euro (+4,7%), per ciascuna azione portata in adesione.