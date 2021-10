OPA Retelit, ultimo giorno riapertura termini: adesioni oltre l'86%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Marbles sulle azioni Retelit, risulta che oggi, 1° ottobre 2021, ultimo giorno di riapertura dei termini, sono state presentate 8.172.757 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 42.374.105, pari all'86,7% dell'offerta.



Il periodo di riapertura dei termini è iniziato il 27 settembre e proseguito fino ad oggi, 1° ottobre, come reso noto nel comunicato sui risultati provvisori.



Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Retelit acquistate sul mercato nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.



(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0)