OPA Retelit, Marbles annuncia aumento corrispettivo e riduzione soglia minima adesioni

Lunedì 13 Settembre 2021, 10:15

(Teleborsa) - Marbles ha annunciato l'aumento del corrispettivo per l'OPA lanciata su Retelit ed una riduzione della soglia minima di adesione all'offerta, dopo aver annunciato venerdì scorso il prolungamento dell'offerta di una settimana sino a venerdì 17 settembre 2021.

Il prezzo per l'offerta pubblica è stato ritoccato a 3 euro per azione da 2,.85 euro, mentre la condizione soglia minima di adesione "non rinunciabile" è stata ridotta dal 66,67% del capitale sociale indicato in precedenza al 50% del capitale sociale più 1 azione.

Qualora l'offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, venga a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale verrà riconosciuto ad integrazione del nuovo corrispettivo, un corrispettivo addizionale pari a 0,10 euro per azione portata in adesione, portando il corrispettivo totale a 3,10 euro.

Il nuovo Corrispettivo di 3 euro incorpora un premio pari al 16,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 28 maggio 2021, ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente la data di annuncio dell'OPA e al 37,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei dodici mesi precedenti la data di annuncio. Il corrispettivo maggiorato di 3,10 euro invece incorporerebbe un premio pari al 20,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 28 maggio 2021 e pari al 41,7% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici mesi precedenti la data di annuncio.

Considerato il nuovo corrispettivo e il corrispettivo addizionale e assumendo che tutte le 117.041.550 azioni oggetto dell'offerta, incluse le Azioni Proprie, siano portate in adesione all'Offerta e che quindi la Soglia 66,67% sia raggiunta, il controvalore massimo dell'Offerta sarebbe pari a 362.828.805 euro.