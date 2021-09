OPA Retelit, adesioni al 4,1%

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 18:00







(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Marbles sulle azioni Retelit, risulta che oggi, 10 settembre 2021, sono state presentate 34.355 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 4.911.319, pari all'4,196% dell'offerta.



L'offerta, iniziata il 26 luglio 2021, terminerà il prossimo 17 settembre 2021, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Retelit acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 settembre 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.