OPA Prima Industrie, depositato presso Conosb il documento di offerta

(Teleborsa) - Femto Technologies, società veicolo che fa riferimento ai fondi Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) SICAR e Peninsula Investments SCA, ha depositato presso Conosb il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Prima Industrie, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera.



L'OPA è sul 39,3% del capitale che non è già nelle mani dell'offerente o in azione proprie. Il corrispettivo è pari a 25 euro per azione. In caso di totale adesione all'offerta, il controvalore massimo è pari a 102.960.650 euro.