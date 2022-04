OPA La Doria, Amalfi Holding supera soglia del 90%

Giovedì 21 Aprile 2022, 08:45







(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Amalfi Holding (società che fa capo indirettamente a Investindustrial) sulle azioni La Doria, l'offerente ha comunicato che, nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 28 marzo 2022 e fino alla giornata di ieri, sono state portate in adesione complessivamente 1.804.084 azioni. Pertanto, la quota posseduta dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto (tenuto conto delle azioni portate in adesione, le azioni acquistate al di fuori dell'offerta, le azioni proprie e le azioni già possedute) sarebbe pari al 91,47% del capitale della quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati.



Superata quindi la soglia del 90%, con l'obiettivo dell'OPA che rimane il delisting da Piazza Affari. Il periodo di adesione all'offerta terminerà alle ore 17:30 della giornata odierna, 21 aprile 2022. Pertanto, la seduta odierna rappresenta il termine ultimo per i titolari delle azioni per portare in adesione all'offerta le proprie azioni.