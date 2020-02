OPA Gamenet, Gamma Bidco ha già superato soglia 90% capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ancor prima della chiusura dell'lanciata sulla società attiva nel settore dei giochi, che si chiude oggi 14 febbraio 2020. In Borsa, sino alla giornata di ieri, si sono registratei (oltre il 45% dell'offerta) pari alsociale.E così l'offerente hanecessaria all'avveramento delle condizioni minime di efficacia, che consisteva, appunto, nel superamento del. Gamma Bidco, infatti, detiene oggi - incluse le adesioni raccolte in borsa -Gamenet Group,(20,1 milioni detenute prima dell'offerta, 2,7 milioni acquistate sul mercato durante il periodo di offerta e 4,6 milioni con le adesioni all'OPA).L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria era stata promossa su quasi 8,7 milioni di azioni, più 1,5 milioni di azioni dell'emittente derivanti dall'esercizio di tutte le stock option, per un ammontare complessivo pari a circa 10,2 milioni di azioni ordinarie (33,57% circa del capitale sociale). L'Offerente intendesociale dell'Emittentedell'Emittente secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta.