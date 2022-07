OPA Fedon, adesioni al 24,9% nella seconda settimana

Venerdì 1 Luglio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Sono state portate in adesione 37.794 azioni ordinarie, pari al 24,91% delle azioni in circolazione oggetto dell'offerta e all'1,99% del capitale, nelle prime due settimane dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria obbligatoria promossa da Luxottica (controllata del gruppo EssilorLuxottica) sulle azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria.



Il periodo di adesione ha avuto inizio il 20 giugno 2022 e si concluderà l'8luglio 2022, estremi inclusi (salvo proroghe). L'OPA è finalizzata al delisting delle azioni di Giorgio Fedon & Figli da Piazza Affari. Equita SIM svolge il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.